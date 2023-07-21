В Петербурге родился новый Владимир Путин

В Петербурге в родильном доме №10 появился на свет мальчик со знаменитой фамилией Путин. Завершить «картину» решили именем Владимир.

Петербурженка родила мальчика, который получил сильное имя — Владимир Путин. Как рассказали в комитете по здравоохранению в пятницу, 21 июля, малыш появился на свет 10 июля. Его мама Виктория пояснила, что сана назвали не в честь президента, а в честь дедушки ребенка.

«Родителям мальчика очень нравится энергетика этого имени и его значение: «владеющий миром»», — подчеркнули в петербургском комитете.

Женщина отметила, что она желает своему новорожденному сыну, чтобы он «принес с собой в мир мудрость, тепло и любовь».

Ранее в Петербурге приняли новую программу по повышению рождаемости, которая рассчитана до 2026 года. На реализацию проекта выделят 14,3 миллиардов рублей.