Шуваловский дворец превратят в частный детский сад и школу

В Петербурге застройщик выкупил Шуваловский дворец, намереваясь провести реставрацию объекта. Историческое здание приспособят под крупнейший в городе частный детский центр.

Четыре здания комплекса Шуваловского дворца, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения, приспособят под современное использование. Как сообщает «Деловой Петербург», застройщик Element development выкупил исторические постройки, чтобы реализовать новый проект — здесь будут частный детский сад и школа.

Кроме того, два здания, которые ранее использовались Всероссийским научно-исследовательским институтом токов высокой частоты имени Вологдина, превратят в рекреационные апартаменты. Реновации подвергнется и окружающий усадьбу парк.

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