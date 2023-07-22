Все меньше петербуржцев и москвичей хотят поступить на госслужбу

В такой работе чаще заинтересованы мужчины, чем женщины. Об этом говорит статистика.

В Петербурге и Москве количество желающих поступать на госслужбу становится все меньше. Об этом стало известно благодаря опросу, проведенному аналитиками сервиса SuperJob. Результаты значительно изменились с 2021 года.

Как сообщает РБК, так, двумя годами ранее показатель был равен 45%, сейчас же – 35%. При этом в отличие от столицы и города на Неве в регионах ситуация другая. Процент желающих вырос с 35% до 37%. Трудиться на государственной службе хотят чаще мужчины (37%), чем женщины (34%).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что более 40% петербуржцев работают даже во сне Жители Северной столицы, зарабатывающие от 80 тысяч рублей в месяц и более, гораздо реже сталкиваются со сновидениями о работе. Примечательно, что тяжелые сны о работе снятся людям, получающим менее 50 тысяч рублей в месяц.