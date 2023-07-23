В Петербурге сдают в аренду музей-квартиру Бродского

Постояльцам покажут фильмы о поэте. Деньги пойдут на экспонаты и книги.

В Петербурге можно арендовать помещение, воссозданное по жилью поэта Иосифа Бродского. Объект сдается в аренду музеем «Полторы комнаты». Информация об этом размещена на официальном сайте мемориального музея.

Были воссозданы не только интерьеры жилища поэта, но и планировка. Квартира состоит из трех комнат. В ней сотрудники музея предлагают посмотреть фильмы про писателя, пройти по его любимым местам и посетить петербургские выставки. Деньги с аренды квартиры музей задействует для приобретения экспонатов и издания книг.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ко Дню ВМФ в Кронштадте откроют Музей военно-морской славы России. Отдельно налаживается навигация между Кронштадтом и Петербургом. В ближайшее время на линию скоростные катамараны, которые построили корабелы Средне-Невского завода.