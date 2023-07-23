Путин и Лукашенко встретились с петербуржцами в Кронштадте

Многие захотели сделать фото с президентом. Российский лидер взял на руки ребенка.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после посещения Кронштадтского морского собора решили выйти к местным жителям на площадь. Лидеры стран посетили собор во время переговоров, начавшихся в Стрельне в воскресенье, 23 июля.

После визита в Кронштадтский Морской Никольский ставропигиальный собор, белорусский и российский президенты решили выйти к местным жителям и гостям Кронштадта, которые собрались на площади перед ним. Российского президента окружили с просьбой сделать совместные фотографии. Путин даже взял на руки одну маленькую девочку. Президенту пожелали здоровья и благополучия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин и Лукашенко посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте.