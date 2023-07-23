На греческом Родосе эвакуируют почти 20 тысяч человек из-за лесных пожаров

На греческом Родосе эвакуируют почти 20 тысяч человек из-за лесных пожаров
Фото: pxhere

Может потребоваться эвакуация еще 10 тысяч. Запущены чартерные рейсы для помощи.

В Греции на острове Родос из-за пожаров эвакуированы 19 тысяч человек, это крупнейшая операция по эвакуации при пожаре за всю историю Греции. Информацией об этом поделилось греческое государственное телевидение.

Известно, что пожар начался еще во вторник, ситуация оказалась неконтролируемой. Многие дома сгорели полностью. Местные власти отмечают, что может быть необходима эвакуация 30 тысяч человек. Туроператоры будут запускать пустые чартерные рейсы для помощи в эвакуации, которая затронула Киотари, Геннадион, Пилонас, Лаэрма, Лардос, Линдос, Калатос Малона, Асклипио, Пефки, Массари, Хараки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Калининском районе пожаром в 2,5 тысячи «квадратов» на складе заинтересовалась прокуратура.

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