В Москве временно закрыли ТЦ «Времена года» после прорыва трубы с горячей водой

Рядом с местом происшествия дежурят сотрудники правоохранительных органов. Неизвестно, когда торговый объект снова будет открыт.

В Москве временно закрыли торговый центр «Времена года» после происшествия с прорывом трубы с горячей водой. В результате инцидента погибли четыре человека, пострадали десятки. Известно, что освещение внутри ТЦ выключили, на фасаде не работают рекламные табло, рядом дежурят сотрудники правоохранительных органов и охрана.

Как сообщают РИА новости, один из охранников заявил, что 23 июля торговый центр не работает. Неизвестно, когда его откроют снова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дорогу напротив въезда на Книжную ярмарку перекрыли в Петербурге из-за прорыва трубы. На улице Ткачей возле жилого дома случилось вытекание из объектов системы снабжения, трасса залита водой.