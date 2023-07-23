В Москве временно закрыли ТЦ «Времена года» после прорыва трубы с горячей водой

В Москве временно закрыли ТЦ «Времена года» после прорыва трубы с горячей водой
Фото: Baltphoto

Рядом с местом происшествия дежурят сотрудники правоохранительных органов. Неизвестно, когда торговый объект снова будет открыт.

В Москве временно закрыли торговый центр «Времена года» после происшествия с прорывом трубы с горячей водой. В результате инцидента погибли четыре человека, пострадали десятки. Известно, что освещение внутри ТЦ выключили, на фасаде не работают рекламные табло, рядом дежурят сотрудники правоохранительных органов и охрана.

Как сообщают РИА новости, один из охранников заявил, что 23 июля торговый центр не работает. Неизвестно, когда его откроют снова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дорогу напротив въезда на Книжную ярмарку перекрыли в Петербурге из-за прорыва трубы. На улице Ткачей возле жилого дома случилось вытекание из объектов системы снабжения, трасса залита водой.

коммунальная авария москва торговый центр


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве временно закрыли ТЦ «Времена года» после прорыва трубы с горячей водой
На греческом Родосе эвакуируют почти 20 тысяч человек из-за лесных пожаров
Путин и Лукашенко встретились с петербуржцами в Кронштадте
На Лесном проспекте дебоширы подожгли страйкбольную гранату в компьютерном клубе
Из-за обрушения моста в Луге погиб человек, еще пятеро пострадали
Путин и Лукашенко посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте
Финский аутлет обанкротился без российских туристов
В Калининском районе трое пострадали от ножа оппонента