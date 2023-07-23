Головная боль и отеки: как может навредить чрезмерное употребление соли

Продукт можно заменить приправами. Например, базиликом.

Чрезмерное употребление соленых блюд может привести к ряду нарушений в работе организма. Соль важна для нормального функционирования органов, однако в избытке она может нанести вред.

Как сообщает «МК в Питере», недостаточное употребление соли может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и нарушению жидкости в организме. Так, при употреблении более 5-6 граммов продукта за сутки могут появиться отеки, также может начать болеть голова, повыситься давление. Соль может начать оседать на стенках сосудов. Ее можно заменить в рационе на водоросли, розмарин, базилик, орегано или кориандр.

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