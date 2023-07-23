Стилист Рогов дал совет что надеть, когда надеть нечего

Специалист дал универсальный совет. Он будет полезен любителям разных стилей в одежде.

Нередко люди сталкиваются с муками выбора: что же надеть? Зачастую проблема возникает при обилии вещей. Какие-то предметы гардероба вышли из моды, какие-то не подходят по настроению, погоде или поводу. Российский стилист Александр Рогов дал универсальный совет в своем телеграм-канале.

Специалист заявил, какое сочетание в одежде никогда не выйдет из моды, при этом являясь достаточно простым. Оно придется по вкусу и тем, кто отдает предпочтение стилю кэжуал, и тем, кто предпочитает более элегантные образы.

«Не знаете, что надеть?! Самое универсальное и всегда актуальное сочетание — это белая рубашка + джинсы, а акценты можно расставить с помощью аксессуаров», – пояснил стилист.

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