Психиатр Саидов поделился действенными советами от бессонницы в сезон белых ночей

В Петербурге уже идёт сезон белых ночей. Врач-психиатр клинической больницы Святителя Луки Расул Саидов рассказал о том, как не нарушить свой режим сна в этот период.

Хронический недосып может привести к различным заболевания вроде невроза или психоза. Также он несёт в себе массу опасностей. В первую очередь внимательны должны быть водители автомобилей. Нехватка сна очень влияет на концентрацию внимания.

Во время ночного сна в организме человека вырабатывается мелатонин. Он отвечает за регулирование цикла сон-бодрствование. При недостатке этого вещества в организме, врачи выписывают его пациентам в виде таблеток.

В период белых ночей лучше приобрести светонепроницаемые шторы или маску для глаз. Также можно принять тёплый душ и проветрить помещение, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». По возможности не использовать мобильные устройства хотя бы за пол часа до сна.