Петербуржцам напомнили, какие фрукты лучше покупать в июле

Петербуржцам напомнили, какие фрукты лучше покупать в июле
Фото: Baltphoto

Еще можно купить спелые персики. Скоро начнется яблочный сезон.

В разные сезоны по-своему хорош каждый фрукт. Например, зимой – это мандарины, осенью – яблоки. В петербургском отделении Роспотребнадзора рассказали, какие плоды лучше покупать в июле. Информацией об этом поделились в пресс-службе ведомства по региону.

В июле продолжает солировать «сладкое трио» – персики, абрикосы и нектарины. К ним постепенно присоединяются сливы. Кроме того, начинается сезон молодых российских яблок. Это сорта мельба, антоновка, белый налив. Также горожанам доступны хорошие персики и нектарины. При выборе стоит обращать внимание на то, чтоб плоды были не слишком твердыми и не слишком мягкими.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре петербуржцев предупредили об опасности консервации. Такие продукты могу вызвать ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему.

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