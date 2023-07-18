В Роспотребнадзоре петербуржцев предупредили об опасности консервации

Заболевание может привести к смерти. Не стоит покупать консервы у людей на улице.

В отделении Роспотребнадзора по Петербургу местных жителей предупредили об опасности домашней консервации. Такие продукты могу вызвать ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом. Информацией об этом поделились в пресс-службе ведомства.

Чаще всего заболевание поражает человека, съевшего домашние заготовки. Возбудители болезни живут при отсутствии доступа кислорода. Горожан призвали не покупать растительную и мясную консервацию у людей на улице и не готовить дома консервы в герметически закрытых банках из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа. Эти продукты трудно отмыть от мелких частичек почвы и спор возбудителей ботулизма.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор назвал единственный пригодный для купания водоем.