Роспотребнадзор назвал единственный пригодный для купания водоем

Роспотребнадзор каждую неделю проводит исследование воды в городских водоема, и каждую неделю список разрешенных для купания мест меняется. На этот раз опасным не признан только одно озеро.

По данным Роспотребнадзора на 17 июля, нормативному состоянию воды соответствует только один водоем в Петербурге. Купаться без риска для здоровья можно только в первом Суздальском озере (иначе оно называется Верхнее) Выборгского района.

В ведомстве отметили, что пить воду из непригодных для купания водоемов нельзя — можно заразиться энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими паразитарными болезнями.

Получить такой букет можно, например, искупавшись в Финском заливе. Все популярные пляжи, которые обычно выбирают для отдыха горожане, не прошли проверку.

Ранее в МЧС рассказали, что ежедневно при купании на водоемах в России гибнут в среднем три или четыре ребенка.