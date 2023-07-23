В Москве произошло смертельное ДТП

Инцидент произошел на Ленинском проспекте. Три полосы из пяти были перекрыты.

Водитель автомобиля, наехавший на препятствие на Ленинском проспекте в Москве, скончался. Информацией об этом поделились в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Ранее в телеграм-канале московского Дептранса уточняли, что машина наехала на препятствие на Ленинском проспекте. Три полосы из пяти в сторону центра заняты. О пострадавших не сообщалось. Препятствием оказалась опора дорожного знака. В результате дорожной аварии водитель погиб.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти задержали нетрезвого виновника смертельного ДТП. Момент, когда автомобиль Honda сбил вышедшего из автобуса вне зоны пешеходного перехода мужчину, увидели патрулировавшие улицу росгвардейцы. Погибший нес в руках велосипед. Нетрезвого водителя задержали.