Прокуратура нашла нарушения при сносе корпуса завода Козицкого

Прокуратура нашла нарушения при сносе корпуса завода Козицкого
Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

Прокуратура Василеостровского района проверила подрядчика и ход работ на 7-ой линии В.О. Ранее там на проезжую часть обрушилась часть стены корпуса завода имени Козицкого.

Прокуратура провела проверку после происшествия в здании на 7-ой линии Васильевского острова, 84, лит. А. Напомним, что 22 июня здесь во время сноса на проезжую часть упала стена бывшего завода измени Козицкого. Подрядчик на этом месте строит новый жилой комплекс.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, «подрядчиком указанные работы произведены с нарушениями требований проектной документации и проекта производства работ по сносу здания». По требованию ведомства в настоящий момент восстановлен испорченный асфальт, а также убран строительный мусор. Виновные привлечены к «дисциплинарной ответственности».

Ранее Бастрыкин потребовал доклад по сносу «Казарм мастеровых и рабочих людей» в Петербурге.

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