Единственное пригодное для купания озеро под Петербургом стало рассадником бактерий

Единственное пригодное для купания озеро под Петербургом стало рассадником бактерий
Фото: Baltphoto

Каждую неделю Роспотребнадзор проверяет качество воды в популярных озерах для купания. Однако водоем, в котором можно было окунуться еще на прошлой неделе, сейчас уже не является безопасным.

В Петербурге, по данным Роспотребнадзора на 24 июля, нет ни одного водоема, где можно было бы безопасно купаться. Так, специалисты провели 216 проб воды на территории 24 пляжей. Исследование показало наличие во всех пробирках патогенных организмов.

Даже пригодный на прошлой неделе водоем — первое Суздальское озеро в Выборгском районе — уже не проходит по санитарным нормам.

«…Употребление воды открытых водоемов <…> создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — предупредили эксперты.

Ранее синоптики рассказали об окончании купального сезона в Петербурге.

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