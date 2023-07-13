Синоптики рассказали об окончании купального сезона в Петербурге

Наслаждаться летом и заплывом в местных водоемах можно будет до конца августа. Аномальной жары не предвидится, но температура воздуха будет подниматься до 25 градусов.

Откладывать плавки и купальники пока рано, считают синоптики. Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов на пресс-конференции ТАСС сообщил, что купаться в Петербурге можно будет до конца августа. Так, температура в этот летний месяц будет в пределах 20-25 градусов, продолжительных осадком не предвидится.

«…Я думаю, что купальный сезон по температуре воздуха и воды продолжится в течение всего августа, но супержаркой погоды все же не видно. Будет более умеренный фон, температура воздуха будет +20… +25 градусов», — уточнил Колесов.

Напомним однако, что Роспотребнадзор не рекомендует купаться в городских водоемах, особенно в Финском заливе.