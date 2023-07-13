Синоптики рассказали об окончании купального сезона в Петербурге

Синоптики рассказали об окончании купального сезона в Петербурге
Фото: Baltphoto

Наслаждаться летом и заплывом в местных водоемах можно будет до конца августа. Аномальной жары не предвидится, но температура воздуха будет подниматься до 25 градусов.

Откладывать плавки и купальники пока рано, считают синоптики. Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов на пресс-конференции ТАСС сообщил, что купаться в Петербурге можно будет до конца августа. Так, температура в этот летний месяц будет в пределах 20-25 градусов, продолжительных осадком не предвидится.

«…Я думаю, что купальный сезон по температуре воздуха и воды продолжится в течение всего августа, но супержаркой погоды все же не видно. Будет более умеренный фон, температура воздуха будет +20… +25 градусов», — уточнил Колесов.

Напомним однако, что Роспотребнадзор не рекомендует купаться в городских водоемах, особенно в Финском заливе.

купание новости СПб погода


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Синоптики рассказали об окончании купального сезона в Петербурге
Минпромторг решил поэкспериментировать с маркировками некоторых товаров
Эрмитаж ждет финансирование для завершения реставрации Биржи
В Петербурге приварили голову пострадавшему от объятий Любашинскому ангелу
Петербургские депутаты предложили праздновать День Победы над Японией
Поклонники не оценили итальянский образ молодящегося Киркорова
Спор между петербуржцами закончился воспламенением мотоцикла
Мишустин назначил Алексея Комиссарова ректором РАНХиГС