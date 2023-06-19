Роспотребнадзор нашел два водоема, где Петербуржцы могут купаться без риска для здоровья

Роспотребнадзор нашел два водоема, где Петербуржцы могут купаться без риска для здоровья
Фото: Baltphoto

Специалисты проанализировали пробы воды на 24 популярных среди горожан точках для купания. Прошли тест на безопасность только два водоема.

Роспотребнадзор выяснил, что можно купаться петербуржцам. Так, вода соответствует гигиеническим нормативам в водоемах только Выборгского района — окунуться в прохладу и спрятаться от летнего зноя без риска для здоровья можно на 2-ом Суздальском озере (еще его называют Среднее озеро). Также пригоден для купания Ольгинский водоем.

Для убедительности запрета специалисты отметили, что грязная вода «создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями».

Отдельно отметим, что популярные пляжи Финского залива «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Белые ночи» также непригодны.

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