В Петербурге раскрыли дело об обмане пенсионеров на 11 млн рублей

В Петербурге раскрыли дело об обмане пенсионеров на 11 млн рублей
Фото: Baltphoto

В Петербурге направили в суд дело мошенников, которые обманывали пенсионером по схеме «родственник попал в ДТП». На доверчивых пожилых людях фигуранты «заработали» 11 млн рублей.

В Петербурге завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, в котором обвинили семерых жителей города на Неве и двух их сообщников из Украины. Жертвами злоумышленников стали более 40 жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области старше 80 лет.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, мошенники звонили пенсионерам и рассказывали о якобы случившимся с их родственником ДТП. Аферисты склоняли потерпевших передать курьерам деньги якобы для компенсации причиненного вреда. Общий материальный ущерб составил более 11 миллионов рублей.

Ранее пенсионерка в Петербурге выкинула из окна 800 тысяч рублей из-за уловки мошенников.

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