Петербуржцы «накатали» на общественном транспорте 25 млрд рублей

В Петербурге подвели итоги работы общественного транспорта за первое полугодие. Самым популярным среди пассажиров стало метро — здесь «прокатились» 327,4 млн человек.

В Петербурге за первую половину 2023 года общественным транспортом воспользовались свыше 813 млн пассажиров. Как отметил вице-губернатор Кирилл Поляков, самым популярным транспортом стало метро — за шесть месяцев петербургской подземкой воспользовались 327,4 млн человек.

На втором месте оказались троллейбусы и трамваи — этим видом транспорта пользовались 124,9 млн пассажиров. Также на автобусах ГУП «Пассажиравтотранс» покатались 156 млн, а на транспорте негосударственных перевозчиков – 205,4 млн пассажиров.

Всего перевозки пассажиров принесли в бюджет города выше 25 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в Петербурге ищут подрядчика для ремонта станций метро оранжевой линии.