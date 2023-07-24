Участок Советского проспекта расширят до четырех полос

Участок Советского проспекта расширят до четырех полос
Фото: baltphoto

В Петербурге рассмотрели проект модернизации Советского проспекта от переулка Слепушкина до перспективной Южной широтной магистрали. Участок расширят до четырех полос.

Транспортную инфраструктуру в Усть-Славянке решили улучшить расширением Советского проспекта. Как отметили в Смольном, в Петербурге уже утвердили проект планировки с проектом межевания территории для будущей стройки.

Так, Советский проспект расширят до четырех полос на участке от переулка Слепушкина до перспективной Южной широтной магистрали — протяженность модернизированной дороги составит 980 метров. Здесь также зарезервируют территорию для будущей трамвайной линии от метро «Рыбацкое» до Колпино.

Ранее стало известно, что северный участок КАД расширят до шести полос к осени 2026 года. Ширина проезжей части после реконструкции составит 22,5 метра.

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Участок Советского проспекта расширят до четырех полос
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