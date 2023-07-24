Гастроэнтеролог рассказала о правильном питании в летний зной

Гастроэнтеролог Ольга Казьмина рассказала о правильном меню, которого лучше всего придерживаться во время летней жары. Особое внимание стоит уделить питьевому режиму.

Летом во время сильного зноя организм человека работает иначе. Как рассказала гастроэнтеролог Ольга Казьмина журналистам телеканала «Санкт-Петербург», ферменты, необходимые для переваривания пищи, плохо вырабатываются в жару. Поэтому лучше избегать тяжелой еды — это большая нагрузка на печень и поджелудочную железу. Лучше употреблять овощи и фрукты, а также нежирную рыбу и морепродукты.

Из напитков лучше употреблять воду, однако также подойдет и чай без сахара. Полезны также кисломолочные продукты, например айран. Главное не пить напитки ледяными — иначе можно получить заболевание носоглотки. Отдавать предпочтение лучше напиткам комнатной температуры.