Призывники не смогут выехать из России после отправки им повестки

Госдума приняла закон о запрете на выезд из России для призывников, которым отправили повестки. Запрет на выезд будет актуален и после получения приглашения в военкомат под расписку.

Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете на выезд из России для призывников. Как отмечается в документе, нормы будут носить временный характер.

Так, ограничения будут актуальны со дня направления призывнику повестки военкомата, в том числе по месту работы или учебы. Кроме того, покинуть родину не получится и после вручения повестки лично под расписку.

Ранее Госдума также приняла во втором и третьем чтениях закон о штрафах для неявившихся в военкомат. «Бегающих» от службы будут наказывать выплатами в 30 тысяч рублей (ранее штраф составлял от 500 до трех тысяч рублей). Нововведения вводятся с 1 октября 2023 года.