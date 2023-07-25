С октября «бегающих» от службы призывников будут штрафовать на 30 тысяч рублей

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки о вводе штрафа за неявку в военкомат. За такой проступок придется выплатить 30 тысяч рублей.

В Госдуме поддержали идею штрафовать военнообязанных, которые проигнорировали повестку и не явились в военкомат. За неявку с 1 октября 2023 года будут вводиться штрафы в 30 тысяч рублей. Отметим, что прежде за неявку грозил штраф от 500 до трех тысяч рублей. Соответствующий законопроект принят сразу во втором и третьем чтениях.

Штрафы депутаты предусмотрели и за непредоставление списков для постановки на учет — административная ответственность оценивается в 400 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме приняли поправки о призывном возрасте с 18 до 30 лет. При этом ранее россиянам обещали поднять нижнюю границу призывного возраста до 21 года. Нововведения вступят в силу с 1 января 2024 года.