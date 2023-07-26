В Красносельском районе нашли два обгоревших трупа

В Красносельском районе нашли два обгоревших трупа
Фото: Baltphоto /Дарья Иванова

Проводится доследственная проверка. Обстоятельства устанавливаются.

Во вторник, 25 июля, в лесополосе в Красносельском районе Петербурга были найдены два обгоревших трупа с признаками удара тока. По факту произошедшего следственный комитет организовал доследственную проверку. Информацией об этом поделились в пресс-службе надзорного ведомства по Северной столице.

Следователи совместно с криминалистами и судмедэкспертами осматривают место происшествия. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в карьере у СНТ Черная речка нашли труп мужчины. Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти в воскресенье, 16 июля, выловили труп мужчины в карьере Северная Самарка Всеволожского района. Сообщение о страшной находке сотрудники ведомства получили от очевидцев, живущих неподалеку в СНТ Черная речка.

красносельский район новости СПб труп


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Красносельском районе нашли два обгоревших трупа
Окруженный платной парковкой Ботанический сад решил «приютить» ...
Автомобилистов в начале августа ждет перекрытие КАД у проспекта Обуховской ...
Tesla решилась производить бюджетные электромобили в Индии
Звезды российского балета выступят на фестивале в Петергофе
Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора самой вкусной дыни
Акционеры ПНТ Васильевы обвинили граждан Германии в затягивании ...
Самолет с отказавшим двигателем долетел из Сочи в Москву