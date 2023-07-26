В Красносельском районе нашли два обгоревших трупа

Проводится доследственная проверка. Обстоятельства устанавливаются.

Во вторник, 25 июля, в лесополосе в Красносельском районе Петербурга были найдены два обгоревших трупа с признаками удара тока. По факту произошедшего следственный комитет организовал доследственную проверку. Информацией об этом поделились в пресс-службе надзорного ведомства по Северной столице.

Следователи совместно с криминалистами и судмедэкспертами осматривают место происшествия. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в карьере у СНТ Черная речка нашли труп мужчины. Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти в воскресенье, 16 июля, выловили труп мужчины в карьере Северная Самарка Всеволожского района. Сообщение о страшной находке сотрудники ведомства получили от очевидцев, живущих неподалеку в СНТ Черная речка.