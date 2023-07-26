Путин проведет встречу с президентом Египта и премьером Эфиопии

Глава государства позавтракает и пообедает с гостями. Переговоры пройдут в составе делегаций.

Президент России Владимир Путин 26 июля проведет переговоры в Петербурге с президентом Египта, премьер-министром Эфиопии и главой нового банка развития БРИКС. Об этом в беседе с журналистами заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Как сообщают РИА новости, по словам Ушакова, в Северной столице с премьер-министром Эфиопии Аби Ахмедом Али переговоры пройдут в составе делегаций. После российский лидер и премьер вместе позавтракают. Обед же пройдет с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что египетский президент посетит саммит «Россия – Африка» в Петербурге. В июне 2023 года посол России в Египте Георгий Борисенко высказывал, что в Кремле рассчитывают на приезд на мероприятие египетского главы.