В 2023 году в Петербурге отремонтировали 16 поликлиник

В 2023 году в Петербурге отремонтировали 16 поликлиник
Фото: Baltphoto /Вероника Овсянникова

Объекты расположены в разных районах. Об этом рассказали в Смольном.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2023 году будет проведен ремонт 73 объектов. В Петербурге уже отремонтировали 16. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Ремонтные работы завершены в Приморском районе в поликлинике №98, там отремонтировали физиотерапевтическое отделение. В поликлинике №111 завершены общестроительные работы второго этажа, коридора, кабинетов врачей, заменены сантехническое оборудование, приборы освещения и отопления. В поликлинике №100 в Невском районе отремонтированы помещения ЛФК. Также завершены работы в Детском поликлиническом отделении №24 городской поликлиники №3 в Василеостровском районе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербургских поликлиниках заработали кабинеты психологов.

медицина новости СПб поликлиника


 

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