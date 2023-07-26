Петербуржцы временно не могут купить электронные билеты в Эрмитаж

Временно нельзя посетить музей по Пушкинской карте. Также недоступны экскурсии.

Сайт Эрмитажа по продаже электронных билетов временно перестал работать в среду, 26 июля. Так, сайт tickets.hermitagemuseum.org временно недоступен. Оказалось, проводятся технические работы. Информацией об этом поделились в пресс-службе главного музея Северной столицы.

Специалисты устраняют технические неполадки. Сотрудники музея окажут помощь, если не получается пройти по купленному заранее электронному билету. Временно недоступна покупка билетов по специальному предложению и билетов с экскурсионным обслуживанием. Также пока нет возможности оплатить билет по Пушкинской карте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Эрмитаж ждет финансирование для завершения реставрации Биржи. На работы планировали выделить 2,5 млрд рублей, однако оценку проводили в 2019 году.