Как изменится работа общественного транспорта в Петербурге на время саммита «Россия – Африка»

Изменения стоит учитывать при поездках. О них рассказали в Смольном.

В Петербурге 25, 26, 29, 30 июля, в связи с прибытием официальных делегаций в Пулково, автобусные маршруты №№ 13, 13А, 39, 39Э, 90, 147, 150, 155, 187, 232, 252, 263, 299, 301 будут следовать по Пулковскому шоссе с приостановками движения. Также автобус № 13А проследует по укороченной трассе – без заезда на остановку «Внуковская улица». Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Так, с 26 по 28 июля на автобусных маршрутах №№ 187, 232, 236, 299 отменяется остановка «Шушарская дорога» на Петербургском шоссе. С 07:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 27 и 28 июля поменяются направления автобусных маршрутов №№ 34, 179, 186, 190, 192, 196, 197, 197А, 281, 342, 385, 388. Подробнее с корректировками можно ознакомиться на сайте комитета пот транспорту.

Напомним, что это событие — не единственное в ближайшее время, из-за которого изменится движение транспорта. Скоро в городе пройдет парад ко Дню ВМФ, который также внесет свои корректировки на дороги Северной столицы. С ними можно ознакомиться также на сайте ведомства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в период саммита «Россия – Африка» между Петербургом и Ленобластью реже будут ходить автобусы.