На Большой Морской открыли Дом Африки

В нем даже будут проводить официальные приемы. Аналогичная локация появится и в столице.

Дом Африки открыли на Большой Морской улице в центре Петербурга. Информацией об этом поделился председатель Законодательного собрания Северной столицы Александр Бельский в своем телеграм-канале.

Дом открыт в качестве площадки, где страны смогут укрепить взаимоотношения: развить дипломатические связи, культурные и образовательные. В Доме будут проводиться конференции, выставки и официальные приемы. Такое же пространство осенью октроют в Москве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин встретился с премьером Эфиопии Али. Путин озвучил, что к приезду Али был подготовлен целый пакет документов, среди которых в том числе межправительственное соглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, меморандум о взаимопонимании в области информационных коммуникационных технологий и другие.