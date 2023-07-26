Путин встретился с премьером Эфиопии Али

К саммиту подготовили множество соглашений. Некоторые из них российский лидер упомянул.

Президент России Владимир Путин в преддверии саммита «Россия — Африка» провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. Политики встретились в Петербурге.

Как сообщают РИА новости, Путин озвучил, что к приезду Али был подготовлен целый пакет документов, среди которых в том числе межправительственное соглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, меморандум о взаимопонимании в области информационных коммуникационных технологий и другие. Также продолжается работа и по множеству новых межправительственных соглашений и проектов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главы региональных объединений Африки прибыли в Петербург. Накануне помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков озвучивал, что мероприятие в Северной столице посетят буквально все руководители региональных организаций Африки.