«Пятерочку» в Петербурге лишили лицензии на продажу спиртного

Причина в инциденте, произошедшем в 2020 году. Теперь из-за него возникли проблемы.

В Петербурге сеть продовольственных товаров «Пятерочка» лишили лицензии на продажу алкогольной продукции. Компания не смогла продлить необходимые для продажи спиртного документы из-за инцидента, произошедшего несколько лет назад. Об этом сообщают петербургские СМИ.

Дело в том, что в 2020 году сотрудник одного из магазинов сети продал алкоголь несовершеннолетнему. Компания тогда заплатила штраф. Однако теперь возникли проблемы с получением лицензии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в «Академ Парке»‎ сотруднице магазина пришлось вырывать сворованную одежду у мигранта. Первый злоумышленник сразу скрылся с места преступления, а вот второй все же попытался отвоевать одежду у сотрудницы. Позднее к девушке на помощь пришли посетители.