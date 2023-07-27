На африканском саммите обсудили вопрос транспортного коридора от Петербурга до Ирана и Индии

Инициатива оказалась важной. Партнерство имеет большой потенциал.

Транспортный коридор «Север – Юг» стал одной из самых ключевых тем для обсуждения на саммите «Россия – Африка», который проходит в четверг, 27 июля, в «Экспофоруме» в Петербурге. Обсуждался вопрос создания транспортного коридора от Северной столицы до портов Ирана и Индии.

«Это партнерство имеет огромный потенциал для сторон. Оно может стать важным катализатором для устойчивого экономического роста и социально-экономического развития в регионе», – пояснил президент Российской академия транспорта Александр Мишарин, передает «МК в Питере».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сын Патриса Лумумбы и внучка Нельсона Манделы призвали к дружбе с Россией. Потомки известных борцов за свободу посетили Петербург. Они выступают на одной из сессий.