В Петербурге с 1 августа перестанут выдавать финские визы

В Петербурге с 1 августа перестанут выдавать финские визы
Фото: Unsplash

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге перестанет работать с 1 сентября. Также с 1 августа не будет обслуживать клиентов и визовый центр VFS.

С 1 августа визовый центр VFS (Visa Facilitation Services Global) в Петербурге не будет обслуживать россиян — прекращается прием заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов. Об этом сообщили в финском МИД.

Как отметили в ведомстве, «из-за отсутствия ресурсов» заявления также не будут принимать в московском отделении или в других визовых центрах VFS в России c 1 по 31 августа текущего года. Работа Генерального консульства Финляндии в Петербурге также прекращается с 1 сентября.

Посольство Финляндии в Москве станет единственной организацией по иммиграционным и визовым вопросам.

Ранее стало известно, что финский аутлет обанкротился без российских туристов.

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