КГИОП решил через суд добиться реставрации здания Конного клуба на Крестовском

КГИОП решил через суд добиться реставрации здания Конного клуба на Крестовском
Фото: Baltphoto

КГИОП подал в суд на АНО «Конный центр “Простор”» из-за исторического здания при усадьбе Белосельских–Белозерских. Предмет спора — реставрационные работы.

В Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти зарегистрировали дело против АНО «Конный центр “Простор”». Истцом выступает Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Спор разгорелся из-за здания на Крестовском проспекте, 20, лит. Ж, которое занимает ответчик. Конный центр по договору аренды с городом занимает историческую баню при усадьбе Белосельских–Белозерских. Однако по условиям этого договора арендатор должен отреставрировать исторический объект. Неисполнение требований по содержанию памятника и вызвало вопросы у КГИОПа.

Ранее КГИОП потребовал у Росгосцирка провести реставрацию Блокадной подстанции.

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