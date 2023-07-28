Электронные визы для иностранцев начнут работать в начале августа

С 1 августа в России начнет работу система оформления единых электронных виз для иностранцев. Воспользоваться нововведением смогут граждане 52 дружественных стран.

Росавиация 1 августа запустит систему оформления единых электронных виз иностранным гражданам 52 государств. Ранее президент Владимир Путин дал поручение упростить этот процесс для туристов из дружественных стран.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», единые электронные визы будут действительны как для въезда, так и для выезда из России на самолете, автомобиле, водном транспорте или для тех, кто пешком планирует пересечь границу через пункты пропуска.

«По информации МИД России, российские и иностранные авиакомпании смогут проверить наличие у иностранного гражданина или лица без гражданства единой электронной визы на специальном автоматизированном сайте МИД России», — отметили в ведомстве.