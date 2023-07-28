В столице Эфиопии появится петербургский Информационный деловой центр

В Аддис-Абебе откроется первый Информационный деловой центр Петербурга в Африке. Соглашение подписано в рамках саммита «Россия — Африка».

Петербург развивает отношения с африканскими странами. Так, в рамках саммита, который проходил 27 и 28 июля в городе на Неве, подписано соглашение об открытии первого Информационного делового центра Петербурга. Проект реализуют в городе Аддис-Абебе — столице Эфиопии.

«У нашего города и африканского континента – безграничные горизонты сотрудничества: в торговле и промышленности, науке и образовании, цифровых технологиях и туризме», — отметили в городской администрации.

Отметим, что о перспективах сотрудничества России и Африки также рассказал президент Владимир Путин по время пленарного заседания. Основой партнерства станут экономические и культурные вопросы.