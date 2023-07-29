Исторический центр Петербурга начала охранять конная полиция

Первые конные патрули, заново созданные в Санкт-Петербурге, начали замечать у Исаакиевского собора, в районе Марсова поля и Александровском саду.

Еще в начале месяца конная полиция начала охранять крупные лесопарки Северной столицы и Ленинградской области, а с 27 июня сотрудников правопорядка на лошадях начали замечать в историческом центре Петербурга.

На данный момент патрули проходят по Миллионной улице, возле Александровского сада, Исаакиевского собора, а также в районе Марсова поля, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области на официальном сайте ведомства.

Напомним, что новое полицейское подразделение — кавалерийский взвод Специального полка полиции — впервые было представлено в Петербурге 9 июля на Дворцовой площади во время торжественного строевого смотра.