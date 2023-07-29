Две полосы внутреннего кольца КАД планируют перекрыть на 20 дней

В Санкт-Петербурге планируют перекрыть две полосы движения на внутреннем кольце КАД между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД с 8 по 28 августа.

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения будут введены сроком на 20 дней из-за необходимости проведения работ по локальной замене напыляемой гидроизоляции. В связи с этим, начиная с 8 августа, две полосы КАД будут перекрыты.

Кроме того, на третьем и четвертом участке дороги планируется ввести ограничение скорости до 50 километров в час. Сообщается, что работы будут осуществляется круглосуточно и затронут 70 километров дорожного полотна. На время ремонта будут установлены временные дорожные знаки и ограждающие элементы.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 3 августа съезд на внешнее кольцо КАД с Парашютной улицы закроют с 01:00 до 05:00 утра.