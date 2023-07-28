Съезд с Парашютной улицы на КАД полностью перекроют на четыре часа

В Петербурге 3 августа с 01:00 до 05:00 будет перекрыт съезд с Парашютной улицы на внешнее кольцо КАД. Полное закрытие движения проводят ночью из-за минимальной интенсивности движения.

В Петербурге на 12 километре внешнего кольца КАД на развязке с Парашютной улицей будет полностью перекрыто движение по первому съезду. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы по окраске пролетов строения будут проводиться 3 августа с 01:00 до 05:00 часов во время снижения трафика.

Работы проводятся в рамках нового строительства трассы к аэродрому Левашово, подрядчиком выступает АО «Газстройпроект», заказчиком — ООО «Газпром инвест». Сейчас аэродром используют как пункт размещения российской морской авиации. Кроме военной техники там будут базироваться пассажирские и транспортные суда, относящиеся к МА ВМФ.