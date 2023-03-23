На Аэродроме Левашово под Петербургом разместят морскую авиацию

Аэродром Левашово, расположенный под Санкт-Петербургом, используют как пункт размещения российской морской авиации. Кроме военной техники там будут базироваться пассажирские и транспортные суда, относящиеся к МА ВМФ.

«В условиях, когда Финляндия и Швеция вступают в НАТО, нам надо укреплять наши оборонительные позиции, в частности в Ленинградской области», – рассказал эксперт, знакомый с ситуацией. По его словам, новый авиационный полк, который разместится на аэродроме Левашово, будет использоваться для работы по кораблям, относящимся к флоту Финляндии, в случае агрессии с их стороны.

Также отмечается, что база на новом аэродроме позволит осуществлять контроль за странами Прибалтики и, в случае необходимости, перебрасываться на Кольский полуостров. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источники в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что аэропорт Левашово будет использоваться не только воздушным флотом компании ООО «Газпром инвест», но и будет открыт для сотрудничества с другими организациями.