Шестеро детей пострадали во время ДТП на трассе «Сортавала» в Ленобласти

Пассажирская «Газель» столкнулась с фурой во время обгона в Приозерском районе Ленинградской области. В результате шестерых несовершеннолетних госпитализировали с травмами.

По информации в пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, утром на трассе «Сортавала» водитель «Газели» попытался совершить обгон грузовой фуры, но не рассчитал расстояние и в результате столкнулся с транспортным средством.

Сообщается, что во время ДТП в салоне «Газели» находились шестеро детей, которые получили травмы от столкновения. На данный момент об их состоянии неизвестно. Правоохранительные органы инициировали проверку, чтобы установить детали произошедшего.

Ранее в результате столкновения с лосем на трассе «Кола» погиб водитель. Также медицинская помощь потребовалась двум несовершеннолетним пассажирам автомобиля и 43-летней женщине.