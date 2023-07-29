В ДТП на трассе «Кола» водитель погиб после столкновения с лосем

Полиция расследует дорожно-транспортное происшествие на трассе «Кола» Волховского района Ленинградской области в результате которого погиб водитель.

Ночью 29 июля в полицию поступило сообщение о ДТП на автодороге федерального значения «Кола». Сообщается, что вовремя поездки автомобиль Mazda CX7 столкнулся с лосем, после чего транспортное средство съехало с дороги.

Водитель погиб от полученных травм. Другие пассажиры – 43-летняя женщина и несовершеннолетние девочки были госпитализированы. Медики отмечают их состояние как удовлетворительное. В салоне автомобиля также находился 13-летний подросток, который не пострадал, сообщает пресс-служба полиции Петербурга. На данный момент проводится проверка, которая установит все детали аварии.

Ранее в Петербурге произошло ДТП с тремя автобусами и легковым автомобилем в результате которого пострадали четыре человека.