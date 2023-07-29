Накануне Дня ВМФ в Петербурге прошла военно-историческая реконструкция

Жители Санкт-Петербурга смоги увидеть реконструкцию «Морские дьяволы», посвященную памяти советских десантников, воевавших в период с 1941 по 1945 года.

В субботу 29 июля на набережной филиала Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого традиционно прошла военно-историческая реконструкция боя советских солдат, а также масштабным интерактивным выставочным пространством.

Накануне Дня военно-морского флота (ВМФ) петербуржцы и гости города смогли увидеть быт солдат и артиллерии, а также инсталляции морской пехоты. Центральным шоу программы стало выступление с участием бронемашин, танков и пиротехники, а также музыкальный концерт, говорится в сообщении на официальном сайте Центрального военно-морского музея.

Ранее представители Государственного Эрмитажа сообщили, что все желающие смогут посетить музей через дополнительные проходы, несмотря на ограничения передвижения по центру города во время празднования Дня ВМФ.