Путин вместе с африканскими гостями примет участие в главном параде ВМФ в Финском заливе

Также будут и другие представители стран Африки. Они приехали в Петербург на саммит.

Президент России Владимир Путин примет участие в Главном военно-морском параде ко Дню ВМФ. Вместе с ним мероприятие посетят лидеры африканских стран, ранее прибывшие в Петербург на саммит «Россия – Африка». Информацией об этом с журналистами поделился пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Как сообщают РИА новости, глава государства примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы. Также будут участвовать четыре главы африканских государств, а также другие представители стран.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гости из Нигерии исполнили гимн России на саммите в Петербурге. Второй саммит Россия-Африка прошел в Северной столице 27 и 28 июля. В мероприятие приняли участие 49 из 54 стран соседнего континента.