Почти весь центр Петербурга перекрыли из-за Главного военно-морского парада

Горожанам не стоит пользоваться авто. Праздник парализовал центр.

Жители Петербурга в воскресенье, 30 июля, могут забыть о поездках в центр города на личном транспорте. Практически все основные улицы перекрыты из-за проведения Главного военно-морского парада по случаю Дня военно-морского флота. Пока что пробки в городе оцениваются в один балл. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Для автомобилистов недоступен Невский, Измайловский и Вознесенский проспекты, Гороховая, Большая Морская, Декабристов, Глинки, Садовая улицы, Никольский и Гривцова переулки, а также часть набережной реки Фонтанки, Дворцовая набережная, часть Арсенальной, Пироговская, Кронверскская и Петровская набережные и другие улицы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин вместе с африканскими гостями примет участие в главном параде ВМФ в Финском заливе.