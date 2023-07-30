Путин пожал руку многодетному отцу из Магадана

Встреча была короткой. После россияне сделали фото с главой государства.

Президент России Владимир Путин встретился в Петербурге с многодетной семьей из Магадана, которая приехала в город по его приглашению. Они посетили Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-морского флота.

Как сообщают РИА новости, российский лидер пожар руку главе семейства. Россиянин приехал в Северную столицу с женой и семью детьми. Всего в семье десять детей. Президент пообщался с семьей после парада. Путин поинтересовался, устали ли они. Члены семьи признались, что легкая усталость есть. После беседы семья сфотографировалась с президентом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что многодетная семья из Магаданской области посетит военно-морской парад в Петербурге по приглашению Путина. Отец семейства попросил о встрече с российским лидером чтобы в благодарность пожать ему руку.