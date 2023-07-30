Многодетная семья из Магаданской области посетит военно-морской парад в Петербурге по приглашению Путина

Президент рассматривает вариант встречи с семьей. Они уже прибыли в город.

Президент России Владимир Путин пригласил многодетную семью из Магаданской области на Главный военно-морской парад, который проходит в Петербурге в воскресенье, 30 июля. Об этом глава государства сообщил в ответ на просьбу о личной встрече во время общения по ВКС с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Как сообщает ТАСС, билеты членам семьи оплатила администрация Магаданской области. Отец семейства попросил о встрече с российским лидером чтобы в благодарность пожать ему руку. Многодетная семья прибыла в Северную столицу в 10 утра. Президент заявил, что встречу можно организовать и мероприятие будет знаковым.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что факелы Ростральных колонн зажгли в 11:00 в День ВМФ. Первый раз запланирован на утро, второй – на вечер. Об этом сообщили в городском правительстве.