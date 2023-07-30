Олег Газманов получил памятный знак «350 лет Петру Великому»

Недавно музыкант выступил в городе. Концерт был ко Дню ВМФ.

Народный артист России Олег Газманов был награжден памятным знаком «350 лет Петру Великому». Исполнитель получил награду в Петербурге. Информацией об этом поделился вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.

Пиотровский пояснил, что 29 июля Олег Газманов вместе с группой «Эскадрон» выступили в Большом концертном зале «Октябрьский». Праздничный концерт был посвящен Дню Военно-морского флота. Памятный знак «350 лет Петру Великому» учредили постановлением Смольного к юбилею основателя города на Неве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге анонсировали культурную программу Дня ВМФ. В Петербурге в воскресенье, 30 июля, на Дворцовой площади пройдет концерт в честь Дня Военно-морского флота. Главным выступающим артистом станет Олег Газманов.