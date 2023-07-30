Мужа певицы Натали Александра Рудина нашли мертвым

Супруг звезды долго болел. Недавно от лишился отца.

Супруга певицы Натали, 53-летнего Александра Рудина, нашли мертвым в четверг на Беломорской улице в Москве. Двумя неделями ранее у него скончался отец. Потеря для Рудина стала тяжелой. Известно, что супруг Натали не один год страдал от заболевания, которое не афишировал.

Как сообщает «Московский комсомолец», Натали и Александр поженились еще будучи юными, вырастили троих сыновей. Исполнительница хитов «О боже, какой мужчина!» признается, что муж имеет для нее огромное значение в жизни.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что актриса театра Моссовета Нина Добрышева умерла в возрасте 84 лет. В сообщении отмечается, что дата прощания будет сообщена дополнительно. Нина Дробышева родилась 21 июля 1939 года в Ленинграде. 1961 году окончила театральную студию при Ленинградском ТЮЗе.